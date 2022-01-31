BAE, İsrail Cumhurbaşkanı'nın tarihi ziyareti sırasında balistik füze saldırısını engelledi

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Birleşik Arap Emirlikleri, pazartesi günü İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un tarihi Abu Dabi ziyareti sırasında ülkeye balistik füze atıldığını açıkladı. BAE, füzeyi havada imha etmeyi başardığını duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırı can kaybına sebep olmadı. Balistik füzenin kalıntıları yerleşim bölgelerinin dışına düştü" denildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Herzog ve heyetinin tehlikede olmadığını ve ziyaretin planlandığı şekilde devam edeceğini açıkladı.

Herzog, Abu Dabi veliaht prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid'in kişisel daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti. İki lider pazar günü iki saatlik bir görüşme gerçekleştirdi. BAE, eski ABD lideri Donald Trump'ın arabuluculuğunda Ürdün ve Mısır'dan sonra İsrail'le diplomatik ilişki kuran 3'ncü Arap ülkesi olmuştu.

Herzog, ilerleyen saatlerde Dubai Expo'yu ziyaret edip ülkesine dönecek.

Öte yandan, BAE bu ay üçüncü kez benzer bir saldırı ile hedef alınmış oldu. Yemen'deki İran destekli Husiler 17 Ocak'ta Abu Dabi'de bir dron saldırısıyla 3 yabancı işçiyi öldürmüş, 24 Ocak'ta da yine başarısız bir füze saldırısı girişiminde bulunmuştu