BAE ile İsrail arasında "ilişkileri güçlendirme" sinyalleri

T24 Dış Haberler

Abu Dabi Emirliği Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el-Nehyan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ikili ilişkileri güçlendirmeyi konuştukları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Zayid el-Nehyan yaptığı Twitter paylaşımında, "Netanyahu ile bölgede barış olasılıklarını, istikrar ihtiyacını ve işbirliği ile kalkınma imkanlarını konuştuk" yazdı.

İsrail lideri Netanyahu da görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada belli bir tarih belirtmeden yakın zamanda görüşme kararı aldıklarını bildirdi.

İsrail geçen ay ABD arabuluculuğuyla Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkileri normalleştiren bir anlaşmaya imza atmıştı.