BAE Futbol Federasyonu'ndan FIFA'ya başvuru: Katarlı hakemler değiştirilsin

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Futbol Federasyonu'nun, 2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Tayland ile oynayacakları maçta görev alacak Katarlı hakemlerin değiştirilmesi için FIFA'ya başvurduğu belirtildi.

"El-Halic" ve "El-İttihad" gazetelerinin haberine göre, BAE Futbol Federasyonu, FIFA'dan, salı günü Tayland ile yapılacak maçı yönetecek Katarlı hakemlerin değiştirilmesini istedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 13 Haziran'da oynanacak maçın Katarlı hakem dörtlüsü, Fehd Cabir el-Merri, Yusuf eş-Şemri, Cuma Elburaşid ve Suud el-Azbe'den oluşuyor.

BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.