BAE Dışişleri Bakanı, 'terör' açıklamasını değiştirdi

Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesini “terör saldırısı” olarak nitelendiren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid el Nahyan'ın, Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklaması değiştirildi.

DHA'dan Öykü Altıntaş'ın habere göre IŞİD karşıtı koalisyonda yer alan Birleşik Arap Emirlikleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid el Nahyan, başkent Abu Dabi'de düzenlenen Rusya-BAE ortak bakanlık komitesi toplantısında Rusya Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov'la bir araya geldi.

BAE Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesine göre; Şeyh Abdullah, bu toplantıdaki konuşmasında, "ülkesinin son günlerde birçok ülkeyi sarsan bir dizi terör saldırısını kınadığını" belirtti. Abdullah, söz konusu “saldırıların başında da bir Rus uçağının Sina Yarımadası’na düşmesi ve Rus askeri uçağının Suriye’de düşürülmesinin geldiğini” söyledi.

Ancak Şeyh Abdullah'ın bu sözlerinin basında yer almasının ardından BAE Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki açıklama şöyle değiştirildi:

“Bu (toplantı), BAE’nin en başta da Rus yurttaşların bulunduğu uçuş halindeki Rus uçağını, Sina yarımadasının üzerinde hedef alan terör saldırısı olmak üzere birçok ülkeyi sarsan son zamanlardaki terör saldırılarını kınadığını hatırlatmak için de bir fırsat. Ayrıca, Suriye’de Rus savaş uçağı ile ilgili olayın ardından Rus dostlarımıza da başsağlığı dileklerimi iletmek benim görevim.”