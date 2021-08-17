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BAE Dışişleri: Afganistan’da acilen istikrar ve güvenliğin sağlanması gerekiyor

17 Ağustos 2021 17:26

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan yaptığı açıklamada, “Afganistan’da acilen istikrar ve güvenliğin sağlanması gerekiyor” dedi.

Taliban güçlerinin Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından farklı ülkelerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan, Afganistan'daki son gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade ederek, “Afganistan’da istikrar ve güvenliğin acilen sağlanması gerekiyor” dedi.

El Nahyan tüm tarafların, Afgan halkının umut ve isteklerini yerine getirmek, güvenliği ve istikrarı sağlamak amacıyla her türlü çabayı göstermeleri konusunda ümitli olduğunun da altını çizdi.

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