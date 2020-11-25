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BAE, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 13 ülkeye vize vermeyi durdurdu

25 Kasım 2020 13:09

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye dahil, çoğunlukla Müslüman nüfusa sahip 13 ülkenin vatandaşlarına vize vermeyi durdurduğu öğrenildi. 

Reuters tarafından ele geçirilen belgeye göre, ülkeler arasında Türkiye, Suriye, Lübnan, İran, Irak, Afganistan, Pakistan, Yemen, Cezayir, Tunus, Libya, Somali ve Kenya yer aldı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkeyi ziyaret etmek için sadece 20 ülkenin vatandaşlarından önceden vize almalarını talep etmedi.

18 Kasım'da yürürlüğü girdi

18 Kasım'da yürürlüğe giren göçle ilgili bir genelgeye atıf yapan belgede, 13 ülkenin vatandaşlarının bir sonraki emre kadar iş ve ziyaret vize başvurularının durdurulduğu bildirilirken, vize engeline istisnaların olup olmadığı belli değil.

Güvenlik endişesi nedeniyle durduruldu

Sputnik'in haberine göre, Reuters'a konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Afganistan, Pakistan ve diğer bazı ülkelerin vatandaşlarına güvenlik endişeleri nedeniyle yeni vize verilmesinin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Kaynak, bu endişelerin neler olduğunu belirtmedi, vize yasağının kısa sürmesinin beklendiğini dile getirdi.

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