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Spor

"Badstuber Beşiktaş'a önerildi; gündemde Burak Yılmaz yok"

Beşiktaş'a önerilen Holger Badstuber, Alman Milli Takımı formasıyla 31 maça çıktı

18 Haziran 2017 12:17

TRTSpor muhabiri Fırat Günayer, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen 28 yaşındaki Alman stoper Holger Badstuber'in Beşiktaş'a önerildiğini ve son dönemde adı transfer söylentileriyle anılan Çin'de Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ın gündeminde olmadığını söyledi.

Alman Milli Takımı formasını 31 kez sırtına geçiren 1.90 boyundaki Badstuber 1 gol kaydederken, Burak Yılmaz ay-yıldızlı forma altında 50 maçta 23 gol atma başarısı gösterdi.

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Holger BadstuberSchalke 04BundesligaBurak YılmazFırat Günayertrtspor

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