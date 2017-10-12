Badou Ndiaye: Futboldan önce hukuk okuyordum; oynamayı bırakınca hukukta devam edeceğim

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan 7.5 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Badou Ndiaye, futboldan önce hukuk eğitimi aldığını ve profesyonel kariyerini sonlandırdığında hukuk alanında devam etmek istediğini söyledi.

2011-12 sezonunda ülkesi Senegal'de Diambars kulübünde profesyonel kariyerine başlayan ve okulunu donduran 26 yaşındaki oyuncu, futboldan sonra hukuğa yoğunlaşmak istediğini kaydetti.

Galatasaray'a transfer olduğunda yoğun şekilde yaşanan 'bonservis bedeli' tartışmalarını umursamadığını ve oyununa odaklandığını söyleyen Ndiaye, "Böyle olması güzel bir şey. Tam tersi bir durum olsaydı kötü olurdu. Her şeyi duydum ama bu konuyla ilgili sakinliğimi korudum. Futbolda böyle söylentiler olabiliyor ama ben futboluma, oyunuma konsantre olup bunları bir kenara bıraktım" dedi.

DHA'dan Serhan Türk'e konuşan Senegalli futbolcu, şunları kaydetti:

Sezon başında transfer olduğunda, ödenen bonservis bedeli daha çok konuşulan ancak gösterdiği performansla eleştirilere cevap veren Ndiaye, "Böyle olması güzel bir şey. Tam tersi bir durum olsaydı kötü olurdu. Her şeyi duydum ama bu konuyla ilgili sakinliğimi korudum. Futbolda böyle söylentiler olabiliyor ama ben futboluma, oyunuma konsantre olup bunları bir kenara bıraktım. Ben oyuncu olarak oyunuma konsantre olacağımı söyledim ve bunu yaptım. Bu tür söylentilere de gülüp geçtim. Dolayısıyla bunlara enerjimi harcamak yerine, oyunuma konsantre olarak oyunumun değerini gösterdim" dedi.

"Osmanlıspor'da gerek duyulduğu için

hemen her bölgede oynamaya çalıştım"

"Osmanlıspor'da oynarken 6 numara, 8 numara ve 10 numaralı bölgelerde oynadım. Hatta forvet olarak bile oynadım. Bugün bakıldığı zaman 6 ve 8 numaralı pozisyonlarda görev alıyorum. Osmanlıspor'da gerek duyulduğu için ben hemen hemen her bölgede oynamaya çalışıp, fedakarlık yaptım. Benim oynarken kendimi en rahat hissettiğim bölge ise 6 ve 8 numaralı formaların olduğu bölgeler. Galatasaray'da daha çok 6 numara olarak oynuyorum. Tabii burada takımın bütünlüğü daha çok önemli. Antrenörün ne diyeceği de önemli. Hocamız benim 6 numarada oynamamı isterse orada oynarım. Orada top kapmam gerekiyorsa onu yaparım. 10 numara oyna derse, orada da oyunumu sergilerim. 8 numara oyna derlerse de Elhamdülillah ne varsa onu yaparım orada da oynarım."

"Müzik, hayatımda o kadar etkili

değil ama hukuk eğitimi aldım"

"Müzik, hayatımda o kadar etkili değil, herhangi bir müzik eğitimi de almadım ama Hukuk okudum. Hatta bugün eşimle bu konuda konuşuyorduk. Ancak şimdilik hukuk okulunu da dondurdum. Tabii futboldan sonraki kariyerimi de düşünerekten hukuk bölümüne devam etmeyi düşünüyorum."

"Zor durumda olan insanlara

yardım etmeyi seviyorum"

"Bu zor bir seçim benim için. Babam futbolcu, aile olarak futboldan geliyoruz. Annem de Fen öğretmeni. Ben avukatlık mesleğini seviyorum. Bu da başkalarına yardım etmeyi sevmemden geliyor. Dünya'da olan adaletsizlikleri, hoşuma gitmeyen taraflarda insanlara yarım etmeyi sevdiğimden geliyor. Zorda olan insanlara yardım etmek benim hoşuma giden bir şey."

"Takım için ne iyi olacaksa benim için de o iyi"

"Biz çok iyi bir takım haline geldik. Bunun sebebi de birlikte konuşup, gülebilmemiz. Tabii beraberde çok fazla vakit geçiriyoruz. Soyunma odasında veya dışarıda beraber vakit geçirip, eğlenebiliyoruz. İlla anlaşmamıza gerek yok aslında bu birliktelik bizi takım olarak bir araya getiren şey birliktelik. Bu sahaya yansıyor. Sahada gördüğünüz sonuçların sebebi de bu birlikteliğimizin sahaya yansıması. Bugün benim için önemli olan şey takım. Benim gol atıp atmamak önemli değil. Takım en iyisi ne olacaksa bu benim için de en iyisi. Görev verilirse daha ofansif de oynayabilirim ama bu tamamıyla takımın birliğine, iyiliğine uyacak şekilde yapmam gerekiyor. Taraftarlar da soruyor neden ileri gidip gol atmıyorsun diye. Ben de gol atmayı seviyorum ama takımın dengeleri daha önemli. Takım için ortada kalmam gerekiyorsa ben ortada kalacağım ve ileriye gitmeyeceğim. Takım için ne gerekiyorsa onu yapacağım."

"İngiliz takımları teklif yaptı; kalbimin sesini dinleyerek Galatasaray'a geldim"

"Transfer teklifi yapan kulüpler arasında sadece West Ham yoktu. Başka İngiliz takımları da bana teklif getirdi. Burada İngiltere'de oynayan Milli takım arkadaşlarım beni aradılar bu dönem içerisinde antrenörlerinin tekliflerini ilettiler. Birçok teklif oldu. Ben burada kalbimin istediğini dinledim ve Galatasaray'a geldim."

"Lakabımı annem verdi

ama özel bir anlamı yok"

Badou lakabını kendisine annesinin taktığını belirten Ndiaye, "Küçükken bu ismi bana annem verdi. Aslında 2'nci bir ismim var Alioune. Bir de Papa ismim var. Lakabımı annem verdi ancak özel bir anlamı yok" dedi

"Bunların hepsini tek başıma yapmıyorum"

"Böyle bir istatistik olduğunu ben de bilmiyorum. Bugün bunu yapıyorsam tek başıma yapmıyorum. Takım arkadaşlarım sayesinde bu istatistikleri gerçekleştirdim oynadığımız oyun sayesinde. Tabii burada performansımın yüksek olmasında teknik ekibin katkıları çok fazla."

"Tek rakibimiz kendimiziz"

"Şampiyonluk uzun bir süreç. Performansımızı bu şekilde yüksek tutarak devam edebilirsek tabii ki şampiyonluğu göğüsleyebiliriz. Dediğim gibi uzun bir süreç ve iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Ligde iyi takımlar var. Bizim de rekabet ettiğimiz takımlar var ama bence tek rakibimiz yine kendimiziz. Biz her gün kendimizle yarışmak zorundayız. Performansımızı da kendimize göre değerlendirip, daha yüksek bir çıtaya yükseltmemiz gerekiyor."

"Selçuk büyük bir oyuncu"

"Selçuk büyük bir oyuncu bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu kadar uzun zaman Galatasaray'da kaldıysa çok önemli özelliklerinin, yeteneklerinin olduğunun göstergesidir. Türkçe bilmediğim için de taraftarlarla Selçuk arasında geçen diyaloğu çok fazla bilmiyorum, takip de edemiyorum. Dolayısıyla o konuda çok fazla bir şey söyleyemem ama Selçuk'un çok iyi bir oyuncu olduğunu vurgulamam gerekiyor."

"Tüm takımlar Galatasaray'ı

yenmek isteyecektir""

"Tüm rakipler zor olacaktır. Tabii tüm takımlar Galatasaray'ı yenmek isteyecektir. Yenmek istedikleri için de zorluk seviyesi artacaktır. Biz bu zorluğunu görüyoruz ama bizde rakiplerimizi yenmek için elimizden geleni yapacağız."

"Öncelik Konyaspor maçı"

"Önce Konyaspor maçı var önümüzde, o maçı konuşalım önce sonra derbiyi konuşuruz. Benim için şu an önemli olan Konyaspor maçı, bir sonraki hafta Fenerbahçe maçı olacaktır. Sonraki hafta Trabzonspor maçı önemli olacak. Onun için şimdi önümüzdeki maça bakıyoruz. Ertesi hafta geldiği zaman Fenerbahçe maçı önemli olur. Derbi karşılaşmaları da diğer maçlar gibi yenmemiz gereken maçlardır."

"Tüm büyük oyuncuların bir temposu var"

"Bu tempo ilk defa olmuyor. Tüm büyük oyuncuların böyle bir temposu var. Buna adapte olmaları gerekiyor. Hem Milli takım hem de kendi takımlarında olmaları gerekiyor. Bu noktada profesyonel olmak lazım. Uzun seyahatler oluyor ama bu yorgunluğu da aynı şekilde gidermek ve bir sonraki haftaya hazır bir şekilde başlamak gerekiyor."

"Taraftarlarla aramda güzel bir aşk ilişkisi var"

"Taraftarlarla aramda güzel bir aşk ilişkisi var. Sosyal medyada da bana sürekli olarak mesaj gönderiyorlar ve bu mesajlar beni olumlu yönde etkiliyor. Birçok arkadaşım sen deli misin, neden İngiltere'ye gelmiyorsun, neden Galatasaray'ı tercih ediyorsun diye soruyorlar. Ben de onlara her zaman için Galatasaray'ı sevdiğimi söyledim. Galatasaray taraftarı da bana doğru bir seçim yaptığımı gösterdi."