Badminton\'da Türkiye Balkan ikincisi

Sıra ferdi müsabakalarda

NOVİ SAD,(DHA)

17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası 17-20 Ağustos 2018 tarihleri arasında Sırbistan\'ın Novi Sad şehrinde devam ediyor.

4 gün sürecek olan turnuvada takım müsabakaları sona erdi. Türkiye, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya ve Romanya olmak üzere 6 ülkeden 53 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Mücadele sonunda Ay Yıldızlı 17 Yaş Altı Badminton Milli Takım sporcuları tüm ülke takımları yenerek finale kaldı. Finalde Sırbistanlı rakipleriyle mücadele eden milli sporcular 3-2 mağlup olup, Takım Müsabakalarında ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

SIRA FERDİ MÜSABAKALARDA

Federasyon Başkanı Murat Özmekik, Balkan ikinciliği için emekleri boşa çıkarmayan Milli Takımı sporcularını ve antrenörleri tebrik etti.

Ferdi müsabakalarda ise ülkemizi temsil edecek Milli Takım Sporcularımız Sezgin Kelebek, Nurullah Saraç, Semih Gülmez, Cansu Erçetin, Yasemen Bektaş, Hilmican Şimşek, Zeynep Akdeniz, Ayşegül Yemişen, Ceren Özdemir, Azime Serttaş, Bahar Yavru, Ayça Özgür, Semih Baha Başakın, Yunus Emre Karakaş, Barış Özkan ve Taha Emirhan Budak\'a ve antrenörleri Murad Sönmez, Hanife Kanat Usta, Hakan Durakcan, Aydın Tokay ve Eren Murat Güngör\'e başarılar diledi.

Özmekik, ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu\'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti ve desteklerinin artarak devamını diledi.

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