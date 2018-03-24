Badmintonda milliler 2020 Olimpiyat kotası için Finlandiya'ya gidiyor

Ercan ATA - ANKARA/DHA

Finlandiya\'nın 5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Vantaa şehrinde yapılacak olan Finnish Open 2018 International Challenge Badminton Turnuvası\'nda Ay Yıldızlı bayrağımızı temsil edecek Badminton Milli Takımı bellli oldu.

Turnuvada Tek Erkeklerde Emre Lale, Muhammed Ali Kurt, Tek Kadınlarda Neslihan Yiğit, Özge Bayrak, Aliye Demirbağ, Çift Kadınlarda Nazlı Can İnci, Bengisu Erçetin ve Ebru Yazgan ile Büşra Ünlü Türkiye\'yi temsil edecek.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik yaptığı açıklamada, \'\'2020 Olimpiyatlarına puan veren müsabakalardan olması nedeniyle Finlandiya da yapılacak Olimpiyat kota müsabakası bizim için çok önemli. Şuan Tek Kadınlarda Neslihan Yiğit 2020 Tokyo Olimpiyatlarına kota almış durumda. Tek Erkeklerde ise Emre Lale kota almak için mücadele ediyor. Yine Çift Bayanlarda Bengisu Erçetin-Nazlıcan inci (Erzincan Türk Telekom) kota alma yolunda şuan Dünya sıralamasında en üst sırada olan sporcularımız olarak öne çıkmışlardır.

Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak\'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan\'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum\" dedi.

