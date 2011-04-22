-BADMİNTONDA ''CİNSELLİK'' TARTIŞMASI ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Dünya Badminton Federasyonunun yeni Kıyafet Yönetmeliği'ne ''cinselliğin ön plana çıkarıldığı'' gerekçesiyle tepki gösteren Almanya'nın Kuzey Ren Westfalya Özgürlükler Bakanı Barbara Steffens'a destek verdi. Murat Özmekik, Dünya Federasyonun, 1 Mayıs 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek Kıyafet Yönetmeliği uyarınca, kadın sporcuların turnuvalarda sadece mini etek ve t-shirt veya mini elbise ile oynayacak olmalarına Alman Bakan Steffens'in tepkisinin haklı olduğunu söyledi. ''Alman Bakan, bir bayan olarak spora ilginin bu şekilde artırılamayacağı konusunda gerekli tepkiyi koymuş'' diyen Özmekik, şöyle devam etti: ''Bu kıyafet yönetmeliği ile Dünya Badminton Federasyonu işin cinsellik boyutu ön plana çıkarmış. Bu kararda rahatlıktan bahsediliyor. Rahatlıktan kasıt nedir? Şort rahat değil mi? Oysa Avrupa Şampiyonası'nda şortla oynayan sporcular ne kadar rahattı. Ancak, etekli sporcular sürekli eteğin altındaki taytlarını düzelterek ne kadar rahatsız olduklarını gösterdiler.'' -SPORDA KIYAFET DAYATMASI- Özmekik, badmintonda Kıyafet Yönetmeliği'nin zaten uygulandığını ifade ederek, şu görüşleri dile getirdi: ''Bu kural zaten şu anda uygulanıyor. İsteyen ülke sporcusu etek, isteyen şort giyiyor. Bunun için Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu konuda dayatma yapmak yerine, kararı ülkenin ve sporcunun isteğine bırakmak gerekiyor. Ancak, alınan bir karar var ve biz de bu müsabaka kıyafeti kurallarına uymak durumundayız. Bence bu karar dayatmadan başka bir şey değil. Dünya Federasyonunun yapılacak ilk toplantısında bu konuyu gündeme getirerek, karara itiraz edeceğiz. Dayatma, spor ve sporcunun tabiatına ters.''