Badmintonda Çin duble yaptı

Pekin Olimpiyatları'nda badmintonda tek bayanlarda altın ve gümüş madalyalar evsahibi ülkeye gitti.

Pekin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan oyunların badminton müsabakalarının 8. gününde, ilk olarak tek bayanlar üçüncülük ve final maçları gerçekleştirildi.

Finalde 2 Çinli sporcudan 33 yaşındaki Atina-2004'ün altın madalyalı ismi ve Dünya Şampiyonu Zhang Ning, 2 dünya şampiyonluğu bulunan Xie Xingfang'ı, 21-12, 10-21 ve 21-18'lik setlerle 2-1 yenerek, üstüste 2. olimpiyat şampiyonluğunu elde etti, Xingfang da gümüş madalya aldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, böylece oyunlarda badminton dalındaki 2. altın madalyasını kazanmış oldu.

Bronz madalya mücadelesinde ise Endonezyalı Maria Kristin Yulianti, bir başka Çinli sporcu Lan Lu'ya 11-21, 21-13 ve 21-15'lik setlerle 2-1 üstünlük sağlayarak üçüncülüğü elde etti.