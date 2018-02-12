Badminton Avrupa Şampiyonası'nda hedef madalya

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Özmekik: \"Olimpiyatlara gitmeyi hedefliyoruz\"



Ercan ATA / ANKARA,(DHA)

Badminton Milli Takımının büyüklerde ilk madalyasını hedeflediği, Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası 13-18 Şubat 2018 tarihleri arasında Rusya\'nın Kazan şehrinde gerçekleşecek.

Kadın Milli Takımı\'nda, 2012 Londra Olimpiyat Sporcusu Neslihan Yiğit ve 2016 Rio Olimpiyat Sporcusu Özge Bayrak başta olmak üzere Aliye Demirbağ, Bengisu Erçetin, Nazlıcan İnci, Ebru Yazgan, Büşra Ünlü, Cemre Fere; Rusya, Estonya ve Letonya ile madalya mücadelesi verecek.

Erkek Milli Takımında ise Emre Lale, Muhammed Ali Kurt, Enis Sesalan, Serdar Koca, Serhat Salım, Emre Sönmez, Mehmet Çapar; Finlandiya, Estonya, Norveç ve Letonya takımlarıyla ile yarışacak.

DERECE ALMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, \'\'Avrupa Takımlar Şampiyonası\'nda kadınlarda Rusya\'yı yenip grup lideri olarak çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Aksi takdirde en iyi grup ikinciliği elde edip çeyrek finali görmeyi amaçlıyoruz. Madalya beklentimiz var. Derece almak için elimizden geleni yapacağız. Erkek Milli Takımı\'nda ise çeyrek final bizim için başarı olacak. Şampiyona olimpiyatlara katılım puanı veriyor. Tek kadın, çift kadın ve tek erkeklerde olimpiyatlara gitmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden toplayacağımız puanlar bizim için önemli\" diye konuştu.