Badem, Miço ve Bacaksız, yaşama tutundu

ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi\'ne getirilen 3 sokak hayvanı, yapılan ampütasyonların (iyileşmesi olanaksız görülen bir organı kesip atma) ardından yaşama tutundu.

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi\'nde \'Badem\', \'Miço\' ve \'Bacaksız\' adı verilen 3 hayvan yapılan ampütasyonların ardından, travma geçiren \'Sarı\' ise tedavi sonucu yaşama tutundu. Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı Sorumlusu veteriner hekim Ahmet Çavdar, yılda yaklaşık 3 bin dolayında sokak hayvanına veterinerlik hizmeti verdiklerini belirterek, bakımevinde yapılan mecburi ampütasyonlar sonucu bakımlarına devam edilen ampüte hayvanların olduğunu belirtti. Çavdar, \'Badem\', \'Miço\' ve \'Bacaksız\' adı verilen 3 sokak hayvanına ampütasyon yapıldığını belirterek, şöyle dedi:

\"Badem\' yaklaşık 1 yıl önce bir arabanın çarpması sonucu bir bacağı parçalanmış ve vücudunun büyük bir kısmı uyuz olmuş bir vaziyette bulundu. Geçici Hayvan Bakımevi\'ne geldiğinde kazanın üstünden günler geçmiş ve bacağındaki enfeksiyon onu öldürebilecek seviyelere çoktan ulaşmıştı. Yaşaması için bacağın bertarafı şarttı ve bakımevimizde 2 ay süren bir tedavi ile hayata döndü. Dişi olduğu ve hamilelik sürecini çok zor geçireceği için kısırlaştırma ameliyatı da yapılan \'Badem\', yaklaşık 6 aydır birinin onu sahiplenmesini bekliyor. \'Bacaksız\' adını verdiğimiz altı aylık, boz-beyaz renkte, çok sevimli bir kedimiz var. Bacaksız, bir arabanın motoruna sıkışması sebebiyle bacağının büyük bölümünü kaybetmiş, vücudunda çok sayıda yara ve yaraya bağlı olarak çok miktarda kan kaybı oluşmuştu. İtfaiye tarafından kurtarılıp bakımevimize teslim edildi. 3 ay süren tedavi ile bacağını kaybetmiş olsa da hayatı kurtarılan Bacaksız bakımevimizde sahibini bekliyor.\"

Miço adı verilen, sarı renkte 1 yaşındaki erkek kedi arka bacağındaki topallık sebebiyle sokakta bulunarak bakımevine teslim edildiğini söyleyen Çavdar, nedeni bilinemeyen ancak, bir travma sonucu bacağını yere sürttüğü için ayağındaki yara oldukça derindiğini söyledi. Çavdar, şöyle dedi:

\"Bu şekilde gezerken yiyecek bulmakta zorlanan Miço oldukça zayıflamış haldeydi. 2 ay boyunca felcin giderilmesi için uygulanan tedavi sonuç vermeyince ampütasyon ameliyatı ile bir arka bacağı alındı. Bakımevimize hayvanları koruma haftasında ziyarete gelen bir vatandaşımız tarafından sahiplenen Miço, tüm aşıları yapılmış olarak karnesi ile birlikte ücretsiz olarak sahibine teslim edilecek. Sarı adını verdiğimiz 3 ya da 4 aylık kedimiz ise nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı kafasına aldığı bir darbe sonucu olduğu yerde döner vaziyette bakımevimizde bakıma alındı. İlk günlerde günde 6-7 kez istifra etmekte ve beslenememekteydi. Bakımevimizde 1 ay süren tedavi sonucu artık kendi kendine beslenebilmekte ve olduğu yerde dönmemektedir. Sarı, bakımevimizde sahiplenilmeyi bekliyor.\"



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