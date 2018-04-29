Backsteet Boys üyesi Nick Carter tecavüz suçlamasını reddetti

Backstreet Boys grubu üyelerinden Nick Carter, meslektaşı Melissa Schuman tarafından tecavüzle suçlanmanın "şok edici ve üzücü" olduğunu açıkladı.

Schuman, bu ay bloğunda yayınladığı bir yazıyla 18 yaşındayken Carter'ın tecavüzüne uğradığını duyurmuş, "İnsafsızdı, 'hayır' diyordum ama beni dinlemiyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Carter ise "Scuman birlikte olduğumuz süre boyunca yaptığımız şeyleri istemediğine dair hiçbir şey söylemedi" dedi ve ekledi:

"Birine rahatsızlık veya zarar vermek benim doğama aykırıdır."

Suçlamalar, müzik, film ve eğlence endüstrisinde art arda gelen tecavüz ve taciz suçlamalarının ardından geldi.

Schuman, yazdığı uzun blog yazısında 2003 yılında birlikte bir film çektikleri sırada Carter'ı evine davet ettiğini, burada Carter'ın kendisine oral seks yaptığını ancak kendisinin Carter'a oral seks yapmaması üzerine tepki gösterdiğini yazmıştı.

O sıralar Dream grubunun üyesi olan Schuman, Carter'ın bunun üzerine kendisini bir yatağa atarak tecavüz ettiğini öne sürdü.

Carter ise Schuman'ın iddia ettiği olay tarihinden sonra birlikte düet yaptıklarını ve bunun da ilişkilerinin her zaman saygı dolu olduğunu gösterdiğini savunuyor.