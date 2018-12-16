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Bacanağını 7 kurşunla ağır yaraladı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de İsmail Aras (46), husumetli olduğu bacanağı Hasan Ülker'i (41) çıkan tartışmada tabancayla 7 el ateş ederek ağır yaraladı

16 Aralık 2018 14:26

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de İsmail Aras (46), husumetli olduğu bacanağı Hasan Ülker\'i (41) çıkan tartışmada tabancayla 7 el ateş ederek ağır yaraladı.
Olay, merkez Melikgazi ilçesi Mustafa Şimşek Caddesi\'nde meydana geldi. Husumetli olan Hasan Ülker ile bacanağı İsmail Aras konuşmak için bir restoranda bir araya geldi. Ancak burada Ülker ve Aras arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail Aras, yanındaki tabancayı çekip, Hasan Ülker\'e 7 el ateş etti. Hasan Ülker kanlar içinde yere yığılırken, lokanta işletmecisi olan Aras ise 38 SS 490 plakalı otomobiline binip kaçtı. 
Hasan Ülker, çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ülker\'in, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 
Polis ekipleri, İsmail Aras\'ı yakalamak için çalışma başlattı. 

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