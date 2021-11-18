Bacakları kesilmiş 4 ölü kedi bulundu: 'Seri kedi katili' aranıyor

Manisa'da 20 gün içerisinde 4 kedi dört bacağı kesilmiş halde ölü bulundu.

Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda 29 Ekim'de ayakları kesilmiş iki kedi ölü bulundu. Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yetişkin, diğeri yavru olan dört bacağı da kesilmiş iki kedinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Aynı parkta dün ve bugün birer kedinin daha aynı şekilde dört bacağı kesilmiş ölü bulunması tepkileri daha da artırdı.

Emniyet inceleme başlattı

Sallıtepe'nin paylaşımı kısa sürede yayılırken, hayvanseverlerden de kedileri katleden kişi veya kişilere tepki geldi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.