Bacak kıran polis 9 ay, bacağı kırılan vatandaş 5 ay hapis cezası aldı

İstanbul'da trafik kontrolünde tartışığı yurttaşın bacağını kıran polis memuru 9 ay, kendisini döven polise direnen vatandaş ise 5 ay hapis cezası aldı. 2 sanığın da cezası yargılama sürecindeki davranışlarının iyi olması nedeniyle ertelendi.

Sanık polis memuru Mustafa Serttaş, Mehmet Uzunoğlu'na yönelik "kasten yaralama" suçunu işlediği ve Uzunoğlu'nun vücudunda kemik kırılmasına yol açtığı belirtilerek 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Serttaş'ın duruşma sürecindeki iyi halini indirim sebebi kabul eden mahkeme, sanığın 9 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi; verilen ceza ertelendi.

Mehmet Uzunoğlu'nun ise "Görevi yaptırmamak için direnme" suçunu işlediğine kanaat getiren mahkeme, mahkeme polis memuruna direnen Uzunoğlu'nun 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Polis zor kullanma yetkisinin sınırlarını aştı, vatandaş mukavemet etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre 2013 yılının Aralık ayında Üsküdar'da Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı ekipler trafik kontrolü yapıyordu. Mehmet Uzunoğlu adlı vatandaşı durduran polis memurları ile Uzunoğlu arasında tartışma yaşandı. 30 yaşındaki Mehmet Uzunoğlu'nun görevli polis memuru Mustafa Serttaş'a direndiği belirtilen iddianamede polis memuru Serttaş'ın da Uzunoğlu'na vurarak bacağını kırdığı anlatıldı.

Mehmet Uzunoğlu'nun yaralanmasının niteliği ve derecesi dikkate alındığında polis memurunun zor kullanma yetkisinin sınırlarını aştığı ifade edilen iddianamede polis memuru hakkında "Kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla, vatandaş hakkında ise "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.