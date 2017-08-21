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Bacak arasında 1 kilo 60 gram eroin bulundu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'daki Ferit Melen Havalimanı'nda polisin durumundan şüphelenerek aradığı M

21 Ağustos 2017 13:58

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'daki Ferit Melen Havalimanı\'nda polisin durumundan şüphelenerek aradığı M.A.K.’nin bacak arasına sarılı 1 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.
Van’dan İstanbul’a gitmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı’na gelen M.A.K.,  X-Ray cihazından geçerken şüpheli hareketleri polislerin dikkatini çekti. X-Ray cihazından geçen M.A.K. havalimanı polisi tarafından durdurularak üzerine ayrıca üst araması yapıldı. M.A.K.’nin yapılan detaylı üst aramasında bacak arasına hasta beziyle sarılı 1 kilo 60 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan M.A.K, Van Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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