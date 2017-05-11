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Dünya

Bacağını ısıran timsahtan parmaklarını burnunu sokarak kurtuldu!

Florida Balık ve Vahşi Yaşam İdaresi, küçük kıza saldıran timsahın iğneyle öldürüldüğünü bildirdi

11 Mayıs 2017 14:23

ABD'nin Florida eyaletinde 10 yaşındaki kız çocuğu, bacağını ısıran timsahın burnuna parmaklarını sokarak nefessiz bıraktığı hayvandan kurtuldu.

Piknikte timhasın saldırısına uğradı

NBC'nin haberine göre, 10 yaşındaki Juliana Ossa, cumartesi günü Florida eyaletindeki Orlando'da bulunan bir gölün kenarında ailesiyle piknik yaparken timsahın saldırısına uğradı.

Göl kenarında otururken bacağını ısıran timsahın ağzını açmak için hayvanın kafasına vuran çocuk, bu girişiminde başarılı olamadı.

Parmaklarını timsahın burnunu soktu

Eğlence parkında öğrendiği bir yönetimi denemeye karar veren küçük kız, parmaklarını timsahın burnuna soktu. Nefes alamayan timsah ağzını açmak zorunda kalınca kızın bacağını serbest bıraktı.

Amcasının sudan çıkardığı Juliana, saldırı sonrası bacağındaki yaralar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Florida Balık ve Vahşi Yaşam İdaresi, küçük kıza saldıran timsahın iğneyle öldürüldüğünü bildirdi.

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