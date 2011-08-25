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Dünya

Bacağından 90 kiloluk tümör alınacak ANKARA (A.A)

25 Ağustos 2011 14:24

-Bacağından 90 kiloluk tümör alınacak ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Vietnam'da 31 yaşındaki bir hastanın bacağından 90 kiloluk tümör alınacak. Ho Şi Minh Kanser Hastanesi Genel Müdürü Le Hoang Minh, Duy Hai'nin bacağındaki tümörün hızlı şekilde büyüdüğünü, sadece geçen ay çapının 10 santimetre genişlediğini, atar damarlardan beslenen tümörün alınması için Amerikalı bir ekibin yardıma geleceğini belirtti. Tümörün kalça ve omuriliğe zarar vermeye başladığını anlatan Le Hoang Minh, hastanın nefes darlığı da çektiğini, bir an önce ameliyat edilmesi gerektiğini söyledi.  14 yıl önce tümörün büyümesini engellemek için bacağı dizinin altından kesilen Duy Hai'nin kritik ameliyatının Kasım ayında yapılması ve 8 ile 14 saat arasında sürmesi bekleniyor.

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