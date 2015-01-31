Bacağı yanan kimsesiz adam, 4 gündür hastanedeki sandalye üstünde bekletiliyor!

Bacağı yandığı için Okmeydanı Hastanesi’ne gelen kimsesiz bir adam 4 gündür havasız bir yerde sandalye üzerinde bekletiliyor.

Sağ bacağındaki yanık nedeniyle onunla ilgilenen bir vatandaş tarafından Okmeydanı Araştırma Hastanesi’ne götürülen yaşlı adam, tam 4 gündür, adı “gözlem odası” diye geçen havasız bir yerde tekerlekli sandalye üzerinde bekletiliyor. İhtiyaçlarını, kendi başına karşılamak zorunda bırakılan ve tedavi olmaya gelen diğer hastalar tarafından yiyecek verilen kimsesiz yurttaşı gören hasta yakınları isyan ediyor.

Cumhuriyet’ten Erk Acarer’in haberine göre, bacağında kangren olan yaşlı adam adeta ölüme terk edilmiş gibi. Yatak olmadığı ve kangren bacağı koku yaptığı gerekçesiyle havasız bir odada kaderiyle baş başa bırakılmış bir durumda. Adının Süheyla Kaşık olduğu öğrenilen kimsesiz yurttaş durumunu şu sözlerle özetliyor:

“Benimle ilgilenebilecek kimsem yok. 59 yaşındayım. Bacağım tost makinesinde yandı. Uzun süre doktora gidemedim. Durumum kötüleşti. Sonunda hastaneye getirdiler. 4 gündür burada bekletiyorlar, sandalye üzerinde uyuyor, uyanıyorum. Yatak yokmuş, dün bacağıma ilaç sürüp sardılar. Durumum da gidecek bir yerim de yok. Biri gelip bilgi verse ya da benle ilgilense diye bekliyorum. Beni keşke bir yatağa koysalar.”

İsimlerini vermek istemeyen bazı hastane çalışanlarından yaşlı adamın durumu teyit edildi. Bu arada geceden beri, tedavi amacıyla hastanede olan diğer vatandaşlar konuyla ilgili şu dehşet verici bilgileri aktardı: “Karnı aç, ihtiyaçlarının hiçbiri karşılanmadı. Bacağından irin akıyordu. Onu bile yeni sardılar. Vicdan sahibi yurttaşlar duruma müdahale etmek istedi. Güvenlik personeliyle arbede yaşandı.”

Öte yandan, hastayla ilgili bilgi veren halkla ilişkiler birimi “Acil servis birimi taşınacak. Böyle aksaklıklar olması normal” açıklamasını yaptı.