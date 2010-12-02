-BACADAN KADINLAR HAMAMINA DÜŞTÜ KAYSERİ (A.A) - 02.12.2010 - Kayseri'de tarihi Hunat Hamamının bacasını temizlerken, dengesini kaybederek hamamın kadınlar bölümüne düşen kişi ağır yaralandı. Baca temizleyicisi Musa Aslan, Melikgazi ilçesindeki tarihi Hunat-ı Hatun Külliyesi içindeki Hunat Hamamının bacasını temizlemek için çatıya çıktı. Bu sırada kurduğu merdivenin üzerinde dengesini kaybeden Aslan, 7 metre yükseklikteki bacanın içinden hamamın kadınlar bölümüne düştü. Işıklandırma camlarını kırarak yere düşen Aslan ağır yaralandı. Bu sırada hamamda bulunan Fatma E. (42) ile kızı Merve E. de (16) kırılan camdan dolayı yaralandı. Musa Aslan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Fatma E. ile Merve E. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.