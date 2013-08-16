Babylon'un yeni sahibi Ferit Şahenk

Yeme içme sektöründe hızla büyüyen Doğuş Grubu, son hamlesini eğlence sektöründe yaptı. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, İstanbul’da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Iron Maiden konserini de düzenleyen etkinlik şirketi Pozitif’i satın aldı.

Songül Hatısaru'nun Milliyet'te yer alan haberine göre, taraflar arasında varılan anlaşmayla Doğuş, Pozitif grubunun yüzde 80 hissesine sahip oldu. Pozitif grubu bünyesinde yer alan Babylon İstanbul, Babylon Lounge, Babylon Aya Yorgi de Doğuş Grubu’na geçti. Radyo Babylon ve Babylon dergi grubu da Doğuş’un oldu.

Büyük organizasyonlara imza attı

Pozitif Grubu 20 yıldan bu yana müzik ve etkinlik alanında faaliyet gösteriyor. Pozitif; Efes Pilsen Blues, Akbank Caz, Efes Pilsen One Love, Rock’N Coke gibi büyük etkinlikleri yapıyor. Dünyaca ünlü isimleri Türkiye’ye getiriyor.

Pozitif Live ise grubun alt markası olarak canlı etkinlik yönetimi faaliyetlerini yürütüyor. Şahenk’in, İstanbul ve Bodrum’da büyük organizasyonlar yapılması için kurmaylarına talimat verdiği belirtiliyor.

Bodrum'a Merano Sağlık Merkezi'ni kuracak

Doğuş Grubu, Türkiye’nin önde gelen patronlarının sağlıklı yaşam için tercih ettiği Merano Sağlık Merkezi’ni de Türkiye’ye getiriyor.

Merano’nun ilk adresi Vedat Aşcı’nın Bodrum Cennet Koyu'ndaki Mandarin Oriental olacak. İçinde 107 odalı Mandarin Oteli’in de yer alacağı The Residences Mandarin’de, Ferit Şahenk’in yanısıra Suzan Sabancı Dinçer, Cem Yılmaz, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Ethem Sancak gibi iş ve sanat camiasının önde gelen isimlerinin villaları var.

Sağlık merkezi önümüzdeki Mart ayından itibaren özellikle patronların fazla kilolarından kurtulması için hizmete açılacak. Sağlıklı yaşam alışkanlığıyla bilinen Şahenk, yıllardır detoks için Merano’yu tercih ediyordu. Merano’yu tercih eden ünlü işadamları arasında Cem ve Ümit Boyner çifti, Nezih Barut, Sennur Dinçkök, Hamdi Akın da yer alıyor.

Deniz uçağı işletecek

Ferit Şahenk, deniz uçağı işletmeciliğine de başlıyor. Mandarin’in üst düzey müşteri profili nedeniyle İstanbul’dan kalkacak deniz uçakları direkt olarak Cennet Koyu'na inecek. Merano Henri Chenot’a ya da Mandarin’e gelmek isteyenler havaalanı yerine direkt Cennet Koyu'na inebilecekler. Deniz uçağı alımlarını tamamlayan Şahenk, bu hizmeti Marmaris’teki D-Hotel müşterileri için verecek.