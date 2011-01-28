Babylon’da +24'e takıldı

T24 - İstanbul’un önemli konser mekânlarından Babylon, yeni alkollü içecek yönetmeliği gereği bugünden itibaren 24 yaş uygulamasına başlıyor. Mekânın kapıları, alkollü içecek markalarının destek verdiği etkinliklerde 24 yaşından küçüklere kapanıyor.



İstanbul’un önemli konser mekânlarından biri olan Babylon, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (TAPDK) hazırladığı yönetmelik gereği, alkollü içecek markalarının destek verdiği etkinlikler için 24 yaş uygulamasına bugün itibariyle başlayacağını açıkladı.



Dün Babylon’dan yapılan yazılı açıklamada, 7 Ocak’ta yürürlüğe giren yeni alkollü içecek yönetmeliğinin işletme sahipleri için birçok ağır ceza içerdiği belirtilerek, şu sözlere yer verildi: “Bu yeni yönetmelikte henüz açığa kavuşturulmamış bazı detaylar bizi bu konuda harekete geçmeye itti. Babylon işletmesi ve iş ortaklarımızın bu yeni yönetmelikten zarar görmemesi adına 28 Ocak tarihinden itibaren Babylon’da alkollü içecek markalarının destek verdiği etkinlikler için 24 yaş uygulamasını kapıda kimlik kontrolüyle başlatıyoruz.”





‘Üzüntü içerisindeyiz’



Milliyet’e konuşan Babylon’un kurucu ortağı, Pozitif Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğ ise “Bu yeni yönetmelik sebebiyle şimdiye kadar bize her şekilde destek olan genç Babylon takipçi kitlemizi kabul edemeyeceğimiz için üzüntü içerisindeyiz. 11 yıldır İstanbul’u dünyada temsil eden, dünyanın bütün şehirleriyle müzik aracılığıyla köprüler kuran, müzik dünyasından sayısız büyük ismi Türkiye’ye getiren, Türkiye’den dünyaya açılan birçok projenin mutfağı olan Babylon, 11 yıl boyunca savaş, deprem, ekonomik kriz ve global krize rağmen ayakta kalmayı başardı. Umudumuz bu hassas konuda da doğru çözüme ulaşılması ve tekrardan yaş sınırının 18’e çekilmesi” dedi.





‘Prestij kaybedeceğiz’



Mehmet Uluğ, bu uygulamanın Babylon’u nasıl etkileyeceğine yönelik soruya ise şöyle yanıt verdi:



“Babylon bir dünya mekânı, belli çizgide bir programı var. Babylon’un bu kaliteyi takipçilerine sunabilmesi için de sponsorluk gelirlerine ihtiyacı var. Yönetmelik bu anlamda bizi oldukça negatif etkileyecek. Ek olarak takipçilerimizin bir kısmını kaybetmiş olacağız. Aynı zamanda uluslararası anlamda ciddi boyutta bir prestij kaybı yaşayacağız. Bu 24 yaş sınırı yasasını yurtdışından gelen sanatçılara açıklamakta da oldukça zorlanacağız.”

Uluğ, Babylon’da çalışan 24 yaş altı gençlerin bu uygulama kapsamına girmediğini de “Yönetmelikte çalışanlar kapsamında buna aykırı bir madde bulunmuyor” diyerek belirtti.





Bilet paraları iade edilecek



Yeni yönetmelik gereği Babylon artık alkollü içecek markalarının destek verdiği etkinlikleri poster, yazılı malzeme ve web/sosyal medya maceralarında ‘24+’ ibaresiyle belirtecek. Öte yandan 24 yaş uygulamasının bu akşam gerçekleşecek ‘Oldies But Goldies’ partisiyle resmi olarak başlayacağını belirten Babylon, alkollü içecek markalarının desteklediği etkinliklere bilet alan 24 yaş altı herkese ödedikleri bilet paralarını iade edecek.