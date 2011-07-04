-BABÜROĞLU'NUN EMASYA PLANINI HAZIRLATTIĞI İDDİASI İZMİR (A.A) - 04.07.2011 - Tuğgeneral Naim Babüroğlu'nun avukatı Murat Ergün, müvekkilinin talimatıyla hayata geçirildiği ileri sürülen planın hazırlandığı Haziran 2006 döneminde, Babüroğlu'nun Van'da Alay Komutanlığı görevini icra ettiğini belirterek, ''Van'da görev yapan albay rütbesindeki müvekkilimin, Manisa'da bulunan ve kendisiyle emir komuta zinciri içinde yer almayan bir subaya plan hazırlatması söz konusu olamaz'' açıklamasında bulundu. Avukat Ergün, bugün bir gazete yer alan habere ilişkin yazılı açıklama yaparak, iddiaları reddetti. Haberde, müvekkilinin haksız ve mesnetsiz biçimde karalandığını savunan Ergün, ''Gazetede yer alan iddia ve suçlamalarla gerçekler arasında büyük farklılıklar vardır. Öncelikle ifade etmek gerekir ki müvekkilim hiçbir tarihte, hiçbir kanunsuz iş ve eylemin içinde olmamıştır'' dedi. Ergün, iddiaları tamamen reddettiklerini vurgulayarak, açıklamada şu görüşlere yer verdi: ''Müvekkilimin talimatıyla hazırlandığı ileri sürülen sözde planın hazırlandığı Haziran 2006 döneminde müvekkilim Tuğgeneral Babüroğlu, Van ilinde Alay Komutanlığı görevini icra etmektedir. Van'da görev yapan albay rütbesindeki müvekkilimin, Manisa'da bulunan ve kendisiyle emir komuta zinciri içinde yer almayan bir subaya plan hazırlatması söz konusu olamaz. Müvekkilim Babüroğlu, Manisa'da bulunan 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı görevini 14 Ağustos 2006 tarihinde teslim almıştır. Dolayısıyla müvekkilimin görevli ve yetkili olmadığı bir birliğe EMASYA planlarını hazırlatması, planlarda isminin ve 'uygundur' şeklinde onayının bulunması madden imkansızdır.'' Asılsız haberle hem müvekkilinin kişilik haklarını ihlal edildiğini hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin yıpratılmaya çalışıldığını kaydeden Ergün, haberin araştırılmadan, müvekkiliyle görüşülmeden yapıldığını ileri sürdü. Ergün, Basın Yasasının ilgili maddesi uyarınca ''düzeltme ve cevap talebi''nde bulunduklarını, ayrıca gerekli yasal işlemler için müracaat ettiklerini de bildirdi.