Babuna kardeşlerin annesi: Adnan Oktar canımızı çok yaktı şimdi bedelini ödeyecek

Adnan Oktar ve grubuna yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında Oktar Babuna ile kardeşi Tuğba Babuna da var. Babuna kardeşlerin annesi Semin Babuna operasyonun ardından konuştu. "Adnan Oktar canımızı çok yaktı" diyen Semin Babuna, "Şimdi yaptığı tüm kötülüklerin bedelini ödeyecek" ifadesini kullandı.

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Akşam gazetesinden Bülent Şanlıkan'a konuşan Semin Babuna, "Adnan Oktar denilen şahıs benim çocuklarımı benden çaldı. 200’e yakın aile içinde sadece 4 aile bunlarla uğraştık. İki yalancı şahitle ailelere şantaj yaptığını biliyoruz. İnsanların haklarında suç uydurup kumpaslar kurdu. Canımızı çok yaktı. Şimdi yaptığı tüm kötülüklerin bedelini ödeyecek" dedi.

İlikleri yok etti

Oktar Babuna kanser olduğunu söyleyerek, Adnan Oktar ile ilik kampanyası yapmış 160 bin kişinin ilik örneğini ABD’ye kaçırmıştı.

Kaçıyordu

Oktar Babuna’nın kız kardeşi Ayşegül Hüma Babuna ve 2 kadın, Ankara’da lüks otomobille kaçmaya çalışırken yakalandı.

O kızlar çifte silahla geziyor

Adnan Oktar grubundan 2017 yılında ayrılan kedicik Ceylan Özgül, “7, 10, 14 ve 17 yaşında kızlar burada tacize uğruyor. Defalarca tecavüze uğrayan kızlar var. Halk, bu konular açıldıkça hangi pisliklerden kurtulduğunu daha iyi anlayacaklar” diyerek “vitrinde masum görünen bu kadınların bir kısmı çift silahla geziyor. Türkiye ortaya çıkanlarla daha çok şaşıracak” ifadelerini kullandı.