Babel'in tecrübesi, Cenk'in bitiriciliği; derbide 'Güneş' stratejisi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Galatasaray'la Türk Telekom Arena'da karşılacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, Hapoel Beer-Sheva maçındaki 11'i büyük ölçüde bozmayacak. Arena'da kontrollü bir futbol oynatacak olan tecrübeli teknik adam savunmanın göbeğini 'emniyet subabı' olarak Atınç ve Marcelo Guedes'e emanet edecek.

Güneş, kanatlarda Gökhan Gönül ve Adriano'ya şans verecek. Orta sahadaki en önemli isim Hutchinson olacak. Rakibi orta sahada yoğun baskı altına almak isteyen Güneş, Tolgay, Oğuzhan'la yoğun pres uygulayacak.

Beşiktaş'ın en önemli gol ayakları ise Quaresma, Ryan Babel ve Cenk Tosun olacak.

İşte Şenol Güneş'in muhtemel 11'i

Kale Fabri'ye emanet

Fabri: Ligde sadece 2 maçı kaçıran ve 19 maçta sahada olan deneyimli kaleci, 15 kez rakip oyunculara geçit verdi.

Defansın sağında Gökhan Gönül

Gökhan Gönül: UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hapoel Beer Sheva maçında hasta olmasına rağmen takımı için fedakarlık yaparak sahaya çıkan milli yıldız, bu akşam sağ bekteki görev yerinde sahaya çıkacak.

Emniyet subabları Atınç ve Marcelo Guedes

Marcelo Guedes: Akhisar Belediyespor maçında Atınç'la birlikte savunmanın göbeğinde yer alan Marcelo, bu maçta da aynı mevkide görev alacak.

Sol kanat Adriano

Adriano Correia: Ligde bu sezon 18 maça çıkan 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, Galatasaray karşısında da Şenol Güneş'in 11'inde yer alacak.

Göbeğe Atiba Hutchinson montesi

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ın adeta dinamosu olan ve Hapoel Beer-Sheva maçında ilk 11'e alınmayan Kanadalı futbolcu, Kartal'ın en istikrarlı oyuncusu olarak bu kritik mücadelede de takımdaki yerini alacak.

Top taşıyacak isim Oğuzhan

Oğuzhan Özyakup: Orta sahada görev alan milli futbolcu, verilerde takımın en değerli oyuncusu olarak yer alıyor. Bu derbide de Beşiktaş'ın en etkili isimlerinden biri olacaktır.

Beşiktaş'ın 'gol' ayağı Quaresma

Ricardo Quaresma: Bu akşamki derbide Kartal'ın en önemli hücum silahlarından birisi olacak. Ortaya koyduğu performansla beğeni toplayan yıldız oyuncu, derbiye formda çıkacak.

Talisca ikinci yarıda ilk yarıda Tolgay

Tolgay Arslan: Şenol Güneş, Anderson Talisca'yı ikinci yarı oyuna sürmeyi düşünerek maça Tolgay Arslan tercihiyle başlayacak.

Tecrübesinden yararlanacak

Ryan Babel: Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Hollandalı futbolcu, Siyah-Beyazlı formayla gösterdiği performansla bu maçta da 11'deki yerini garantiledi.

Beşiktaş'ın en büyük silahı; Cenk

Cenk Tosun: Özellikle son lig maçlarındaki etkili performansıyla beğeni toplayan Cenk, derbi mücadelesinde de takımının en önemli kozlarından biri olacak.

Beşiktaş taraftarı Galatasaray deplasmanına böyle gitti: