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Spor

Babel'den attığı golün asistini yapan Oğuzhan'a övgü: Çok doğru zamanda, çok doğru bir pas attı

Siyah-beyazlılar, Karabükspor deplasmanında Babel'in attığı golle 3 puanı kaptı

09 Eylül 2017 22:13

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş'ın Karabükspor deplasmanında aldığı 3 puanı getiren golü atan Ryan Babel, golün asistini yapan Oğuzhan Özyakup'u, "Çok doğru zamanda, çok doğru bir pas attı" sözleriyle övdü.

Zeminden yakınan Hollandalı futbolcu, sezonun başlangıcında olduklarını ifade ederek oyunlarını geliştireceklerini belirtti.

Ryan Babel, maç sonu yayıncı kuruluşa şunları kaydetti:

"Ozzie zaten tek topu çok iyi oynuyor. Ben de merkeze geçmiştim. Ozzie de çok iyi pozisyon aldı. Çok doğru zamanda, çok doğru bir pas attı. Zemin iyi değildi, o yüzden biraz zorlandım ama doğru bir vuruş yaparak golü attım.

Tabii ki bugün gol attığım ve 3 puan aldığımız için mutluyum. Hala sezonun başlangıç dönemindeyiz. Hala formumuzu bulmaya çalışıyoruz. Uzun bir sezon olacak ama geniş bir kadromuz ve çok iyi oyuncularımız var. Bugün aldığımız galibiyetten dolayı memnunuz."

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