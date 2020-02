Babel, Adebayor ve Gomis, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu

Olgucan Kalkan - İbrahim Alioğlu / İstanbul,(DHA) -

İstanbul\'da düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu devam ediyor.

Sabah gazetesi tarafından gerçekleştirilen organizasyona Beşiktaş\'tan Babel, Medipol Başakşehir\'den Adebayor, Galatasaray\'dan ise Gomis katıldı.

BABEL: \"VASAT DENİLECEK OYUNCULARA ÇOK BÜYÜK PARA VERİYORLAR\"

Babel, transferde harcanan bonservis bedelleri için, \"Aslında çoğunlukla çılgınca diyebilirim. Bence vasat denilecek oyunculara çok büyük para veriyorlar. Bu iyi bir şey mi bilemiyorum ama benim İngiltere\'ye transferim dönemine kıyasla çok fazla paralar harcanıyor\" dedi.

\"GENÇLERE REHBERLİK YAPILMALI\"

Babel, genç oyuncuların gelişim süreçlerinde yol göstericiye ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, \"Bu işler rehberlikle başlıyor ve genç oyuncular yeterince yol gösterici bulamıyor. Kulüpler genç futbolcularla daha fazla ilgilenebilir. Türkiye\'de genç bir oyuncunun bu şartlarda zirveye çıkması çok zor\" diye konuştu.

\"TRANSFERDE PARANIN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK\"

Beşiktaş\'ın Hollandalı futbolcusu Babel, futbolda yanlış kararların çok kötü sonuçlara doğurabileceğini söylerken, \"Bütün hayatım futbol oynayarak geçti. Henüz sonrası nasıl olacak bilmiyorum. Dikkatli olmadığınız gerekiyor. Vereceğiniz kararlar fayda sağladığı gibi olumsuz da olabiliyor. Yanlış karar verirseniz çok çabuk eleştirilirsiniz. Çok dikkat etmelisiniz. Para önemli. Futbol oynayanların yüzde 99\'u eğitimini tamamlayamıyor. Futbol hayatımız bizim kariyerimiz. Bütün kariyeriniz oyunca nasıl kariyer yaptıysanız onunla geçiniyorsunuz. İnsanlar 60-65 yaşına kadar çalışıyor. Bir çok futbolcu finansal bir rehbere sahip değil. Birikimlerini kısa bir sürede tüketebiliyorlar. Ben şanslıyım, ailem bana rehberlik yapıyor\" ifadelerini kullandı.

\"SÜPER LİG BÜYÜYOR\"

Beşiktaş\'ın forvet oyuncusu Babel, büyük oyuncuların takıma katılmasının çok önemli olduğunu belirterek, \"Adebayor\'a katılıyorum. Büyük isimleri takıma katmak önemli. Türkiye bu konuda başarılı. Biz Real Madrid\'ten Pepe\'yi aldık. Beşiktaş\'ı izlemek çok keyifli bir hale geldi. Sadece Beşiktaş değil diğer takımlarda büyüyebilir. Süper Lig halen büyüyor ve gelişimini devam ettiriyor. Kasımapaşa\'da oynadığım döneme göre şu an lig nereden nereye geldiğini gördüm. Bu trendle devam edilirse Türkiye, 5-10 yıl sonra İtalya ve İspanya ile yarışır hale gelecek\" şeklinde konuştu.

\"TÜRKİYE\'DE GÜZEL BİR ORTAM VAR\"

Babel, Türkiye\'ye ilk transferinden önce insanlara karşı çok temkinli olduğuna vurgu yaparken, \"Kasımpaşa\'ya imza atmadan önce Türkiye\'ye hiç gelmemiştim. İlk zamanlar temkinliydim. Şunu anladım ki gayet güzel bir ortam varmış Bu futbol içinde taraftarlar içinde geçerli. Stadyumlar da harika\" dedi.

\"TÜRKİYE\'DE UZUN YILLAR KAMAYI UMUYORUM

Babel, futbol oynadığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, \"Futbol oynadığım için çok şanslıyım, bundan para kazanıyorum. Şanslı olduğumu düşünüyorum. Doğru menajer ve ailem sayesinde güzel bir mantalite oluştu. Adebayor\'un da dediği gibi futbolcu oldum ve böyle harika bir takımla oynadığım için çok mutluyum. Türkiye\'de uzun yıllar kalmayı umuyorum\" şeklinde konuştu.

ADEBAYOR: \"BURADA ÇOK GÜZEL ŞEYLER YAŞADIM\"

Gençlerin futbola olan ilgisini arttırmak kendi ülkesinde futbol akademisi kurduğunu ifade eden Adebayor, \"Cumhurbaşkanıyla işbirliği içindeyiz. Doğduğumdan beri yaptığım iş bu. Dolayısıyla kendi ismim ve imajımla bir şeyler başarmak istedim. Gençlerin elçisi olarak hareket etmek istedim. Burada da çok güzel şeyler yaşadım. Türkiye ile Togo arasında bu ilişkilerin büyüyeceğine inanıyorum\" dedi.

\"FUTBOLDA TERCİHLER ÖNEMLİ\"

Medipol Başakşehir\'in Togolu forveti Adebayor, futbolda paranın önemli olduğunu belirterek, \"Bizim geçim kaynağımız futbol. Bununla yardım bekleyene fayda sağlıyoruz. Para önemli para için oynuyoruz. Size bir teklif geldiğinde takım arkadaşların kim, sevmediğiniz oyuncular var mı? Öyle bir takıma gitmek istemezsiniz. Neleri başardınız ve neleri başarmak istiyorsunuz diye ona göre transfer oluyoruz. Kariyer için farklı bir yere para içinse farklı bir yere transfer olursunuz. Burada büyük ölçüde para önemli ama farklı konular da var. Kimle oynayacağım nelere ulaşacağım gibi\" diye konuştu.

\"TRANSFER OLMADAN ÖNCE SÜPER LİG\'İ TAKİP ETMİYORDUM \"

Türkiye\'ye gelmeden önce Süper Lig\'i takip etmediğine vurgu yapan Adebayor, \"Fenerbahçe ve Galatasaray derbilerini duyardım, dünyanın en büyük derbilerinden diye konuşulurdu. Ama şimdi Fransa ve Afrika\'da da Süper Lig izleniyor ve Süper Lig büyüyor. Belki 10 büyük isim buraya getirilince insanlar da daha çok takip edecek. Soldado, Gomis, Babel gibi oyuncular var. Çok sayıda ünlü futbolcuyu ülkeye getirmek önemli. Ayrıca genç futbolcularında böyle büyük futbolculardan ders alması gerekiyor\" ifadelerini kullandı.

\"BU ÜLKENİN EKSİĞİ YOK\"

Adebayor, ülkede futbol oynamak için şartların çok elverişli olduğunu dile getirerek, \"Bu ülkede eksik bir şey yok. Herkes futbolun içinde olmak istiyor. Lig çekişmeli hale geliyor. Önümüzdeki bir kaç yıl içinde İngiltere ve İspanya düzeyinde olur muyuz biliyorum ama olumlu işaretler var. Bu yıl tamamen farklı ve bu harika bir şey\" dedi.

\"DÜNYA KUPASI\'NA KATILMAK BÜYÜK BAŞARIYDI\"

Futbolun içindeki en mutlu anının ülkesi Togo ile 2006 Dünya Kupası\'na katıldığı an oldunu belirten Adebayor, \"2006 Dünya Kupası\'nda yer aldığımız yıl çok güzeldi. Monaco\'ya imza atmıştım. Ülke olarak bizde oradaydık. Keşke 2-3 tane daha yaşasaydım. Togo, küçük bir ülke ve dünya kupasına katılmak büyük bir başarıydı. 2005 Dünya Kupası eleme maçında attığım gol Kongo\'da 3-2 kazandık. Başa baş giden maçta galibiyet golünü attım. Çocuklarıma da göstereceğim. Türkiye\'de de en son attığım gol en iyi attığım goldü\" ifadelerini kullandı.

GOMİS: \"GALATASARAY GİBİ BÜYÜK BİR TAKIMDA OYNADIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM\"

Fransa\'dan Süper Lig\'e transfer olan Gomis, \"Türkiye\'ye gelmek harika bir deneyim oldu. Burada seviye çok yüksek. Bir çok konuda farklı izlenimler gördüm. Seyircilerden çok etkilendim. Ligde mücadelemiz devam ediyor. Adebayor ve Babel\'le burada olmak çok güzel. Böyle büyük bir atmosfer görmemiştim. Galatasaray gibi büyük bir takımda oynadığım için çok mutluyum. Türkiye\'de çok iyi karşılandım. Maçlardan çok büyük keyif alıyorum. Türkiye umarım 2024\' Avrupa Şampiyonluğu\'na ev sahipliği yapar\" diye konuştu.

\"İÇ SAHADA KAZANIYORUZ, DIŞ SAHADA İSE ZORLANIYORUZ\"

Galatasaray\'ın gol krallığında lider olan futbolcusu Gomis, \"Çok kaliteli bir lig ilerliyor ve gelişiyor. Bunu Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi\'nde oynaması ve Başakşehir\'in Avrupa performansından anlıyoruz. Galatasaray\'da önümüzdeki yıl Avrupa\'da olacak. Türkiye\'de oyun içinde boş alan bulmak zor. Süper Lig\'i oluşturan büyük takımlar ile diğer takımlar arasında farkın azaldığını görüyoruz. İç sahada iyi sonuçlar alıyoruz ama dış sahada o sonuçları alamıyoruz\" ifadelerini kullandı

BALLON D\'OR ÖDÜLÜ SALAH\'A

Ballon D\'or ödülü için kime aday verirsiniz soruna Adabayor, \"Cristiano Ronaldo ile oynama şansını yakaladım ve çok değerli bir oyuncu. Çok çalışkan her gün yoğun bir şekilde çalışıyor. Ona oy vermek isterdim. Ama şu an Salah \'da kıtamızı temsil ediyor, onu söylerdim. Ronaldo ve Messi hep liderliği paylaşıyor. Bunların arasında Salah\'ın yer almasını isterdim. Madrid\'de oynadım kalbim Real Madrid ile atıyor. Ama ödülü Salah kazansın\" dedi

Gomis ise \"Salah\'ın olmasını isterdim. Başarı hikayesine baktığımızda onun kazanmasını isterim. Afrika\'dan bir oyuncunun lamasını tercih ederim\" derken, Babel de, \"Liverpool\'u tutuyorum. Bizde karar vermekte zorlanıyoruz. Ben de Salah\'ı seçerdim\" diye konuştu.

