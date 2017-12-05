'Babayiğitler'e, Kayseri'den özel mektup

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye’nin yerli Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu\'nda bulunan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan\'ın \'Babayiğit\' olarak nitelendirdiği 5 firmaya mektup yazarak Kayseri’ye davet ettiklerini açıkladı.

Başkan Büyüksimitci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nde düzenlenen Türkiye’nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu tanıtım toplantına katıldıklarını hatırlattı. Büyüksimitci, tanıtım toplantısından sonra Kayseri Valisi Süleyman Kamçı’nın bilgisi dahilinde girişim grubunu oluşturan 5 şirkete bir davetiye mektubu gönderdiklerini belirterek, \"Kendilerine Kayseri’de ki imkanları göstermek için buraya davet ettik\" dedi.

\'OTOMOBİL SANAYİNE ÜCRETSİZ ARSA\'

Girişim grubunda bulunan 5 firmaya Kayseri’nin potansiyelini anlatmak istediklerini ifade eden KAYSO Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, şöyle devam etti:

\"Çok isabetli olduğunu düşündüğümüz 5 tane güzide şirketimiz otomobil girişim grubunda yer aldı. Bu şirketlerimizi şehrimizin potansiyelini bire bir anlatıp, bizzat yerinde incelemelerde bulunmak üzere Kayseri’ye davet ettik. Daha önce açıkladığımız gibi İncesu OSB’mizde 1 milyon metrekare civarında otomobil için verebileceğimiz yerimiz hazır. Serbest Bölge Başkanımız Sn. Memduh Büyükkılıç yine otomobil için yer verebileceğini söyledi. Yine şu anda çalışmasını yaptığımız 4\'üncü OSB\'den yer verebiliriz. Veya başka bir yerden isterlerse oralardan da verebiliriz. Yer konusunda sıkıntımız yok.”

Otomobil fabrikalarının mutlaka liman kentinde olması gerekmediğine vurgu yapan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, şunları söyledi

“Burada özellikle bir kafa karışıklığı oluyor. Bunu Kayseri’de de konuşurken belki Marmara Bölgesi\'ndekilerin konuşmasına yağ sürüyoruz. Otomotiv üretimi için liman gereklidir diye bir cümle kuruluyor. Kesinlikle ve kesinlikle Almanya, İngiltere dahil, Amerika kıtası dahil böyle bir zorunluluk yok. Haritasına baktığınız zamanki biz daha önce sunum yapmıştık, Almanya, Amerika, İngiltere, Çek Cumhuriyeti\'ndeki durumu kesinlikle 1 ya da 2 tane fabrika dışında limanda otomobil fabrikası yok. Türkiye’nin yükünü sanayide Marmara Bölgesi çekiyor. Kayseri, Konya, Aksaray gibi Orta Anadolu şehirlerinin artık bu paylaşıma girmesi lazım. Endüstriyel alt yapısı olan, sanayi kültürü olan şehirlerimiz bu yatırım için hazır bekliyorlar.”

LİTYUM İYON PİLİ KAYSERİ\'DE ZATEN ÜRETİLİYOR

Elektrikli otomobilde ana maliyetin yüzde 35’lik kısmını oluşturan lityum iyon hücresini Kayseri’de üretme yeteneğine sahip firma olduğuna da dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, başta Aspilsan olmak üzere havacılık ve savunma sanayisi ile yerli otomobil üretimine destek sağlayacak altyapı yatırımları ve kalifiye işgücünün hazır olduğunu ekledi.



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