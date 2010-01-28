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Dünya

Babaya 6 ay izin

İngiltere'de bebeğin annesi işe döndükten sonra, babaya verilecek izin 6 aya çıkartılacak.

28 Ocak 2010 02:00

T24- İngiltere'de bebeğin annesi işe döndükten sonra babaya verilecek izin 6 aya çıkartılacak.

 


İngiltere'de babalık izni altı aya çıkıyor. Daily Telegraph gazetesinin haberine göre hükümet bugün bebeğin annesi işe döndükten sonra bebeğin babasına, altı ay babalık izni veren bir kararı ilan edecek. Ayrıca annenin hakkı olan dokuz aylık annelik izninin son üç ayında haftalık belli bir maaşla evde kalıp bebeğe bakabilecekler. Hükümet bunun üzerine üç ayda ücretsiz izin hakkı veriyor, toplamda bebek bakımı için aile 12 ay izin alabilmiş oluyor.


İngiltere'de hükümet verilerine göre her yıl 350 bin çalışan kadın, doğum yapıyor. Bunların üçte ikisi işe dönüyor. Ülkede hâlihazırda babalık izni sadece iki hafta. Bu değişiklik gelecek yıl Nisan ayından itibaren uygulanmaya başlanacak.

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