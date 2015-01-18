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Dünya

Babasıyla evlenmeye hazırlanıyor

ABD’de 18 yaşındaki genç kız yıllardır görmediği babasıyla internette konuşmaya başladıktan sonra onunla evlenmeye karar verdi

18 Ocak 2015 15:16

ABD’de 18 yaşındaki genç kız yıllardır görmediği babasıyla evlenmeye hazırlanıyor. On yıldan uzun süredir birbirini görmeyen baba kız birkaç hafta internette konuştuktan sonra buluşmaya karar vermiş.

New York Magazine dergisine röportaj veren genç kız, “Çok tuhaf ve karmaşıktı. Uzun yıllardır görmediğim babamı ilk kez gördüm ama o aynı zamanda çok yakışıklıydı” diye anlatıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, buluştuktan sonra babasının yanında kalmaya başlayan genç kız beş gün sonra birbirlerine duygusal olarak açıldıklarını ve evlenip çocuk yapmaya karar verdiklerini anlattı.

ABD yasalarına göre ensestin suç sayılmadığı New Jersey eyaletine taşınacak olan çift çocuklarına zarar vermemek adına gerçekleri gizleyeceklerini söylüyorlar.

 

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