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Babasıyla evde yaptığı deneyde elleri kopan genç: Ellerimin olmaması beni biraz zorluyor ama... Toparladım

Özışık'ın doktoru: “Altuğ, çift kol nakli için uygun bir aday gibi görünüyor"

27 Temmuz 2017 14:36

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevinde (TUG) başuzman olarak çalışan babası Tuncay Özışık’la yaptığı deney sonucu meydana gelen patlamada 2 elini ve sol gözünü kaybeden 17 yaşındaki Altuğ Özışık, ameliyatı sonrasında konuştu. Altuğ Özışık, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Kısa sürede toparladım ama ellerimin olmaması biraz beni zorluyor. Yaşanan olayı düşünmemeye çalışıyorum. Arkadaşlarım beni yalnız bırakmıyor” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre tedavi altına alındığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisi’nde kontrol altında tutulan Altuğ Özışık, “

Baba Özışık: Espri bile yapıyor

Yüz, el ve ayakları sargıda olmasına rağmen oğlunun 1 dakika bile başından ayrılmayan baba Tuncay Özışık, “Altuğ hızla iyileşiyor. Ben ve annesi ona yardımcı oluyoruz. Yakın dostlarımız da bizi yalnız bırakmıyor. Durumunu kabullenmiş durumda. Ellerinin olmamasıyla ilgili espri bile yapıyor” şeklinde konuştu.

Hastanede Özışık Ailesi’ne yardımcı olan dostları ise “Tuncay çok üzgün ama belli etmemeye çalışıyor. Olayla ilgili suçluluk hissediyor. Ayrıca sosyal medyada çıkan bazı yorumlar da aileyi kahrediyor. Biz bu süreçte herkesten duyarlılık bekliyoruz.”

Kol nakline uygun aday

Türkiye’nin ilk çift kol nakli ameliyatı ekibinde yer alan Doç. Dr. Özlenen Özkan ise Altuğ’un yüzündeki yaralanma nedeniyle ameliyatında yer aldıklarını söyleyerek, “Altuğ, çift kol nakli için uygun bir aday gibi görünüyor. Bunun için de hem Altuğ’un hem de ailesinin isteğinin olması gerekiyor” dedi.

Taburcu edilen baba Tuncay Özışık hakkında “taksirle yaralama” suçlamasıyla işlem yapılacağı öğrenildi.

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