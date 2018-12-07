BABASININ YANINA SIĞINAN ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, KAYINPEDERİNİ DE YARALAYIP İNTİHAR ETTİ (1)

KAHRAMANKAZAN İlçesi Saray Mahallesi\'nde yaşanan olayda; Ahmet T, boşanma aşamasında olduğu ve bahçıvan olarak çalışan babasının yanına sığınan eşi Emine T.\'yi pompalı tüfekle vurdu. Olaya müdahale etmek isteyen kayınpederini de yaraladı. Mehmet T. ardından aynı tüfekle intihar etti. Talihsiz kadın da ambulansta hayatını kaybetti.

Saray Mahallesi\'nde bir çiftlikte yaşanan saldırı, akşam saatlerinde gerçekleşti. Ahmet T., boşanma aşamasında olduğu eşi Emine T.\'ye, babasının bahçıvan olarak çalıştığı ve yaklaşık 7 aydır sığındığı çiftliğin girişinde pusu kurdu. Ahmet T., işten dönen ve ayrı yaşadığı eşini görünce, pompalı tüfekle ateş açtı. Ahmet T. ise daha sonra kendisine müdahale etmek silahı kayınpederini de yaralayıp, aynı tüfeği kendisine doğrultarak intihar etti.

Silah sesleri üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Emine T.\'ye sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Emine T., hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Emine T.\'nin babasının tedavisi ise sürüyor.

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Haber: Muhammet BAYRAM - Hasan POLAT / ANKARA (DHA)