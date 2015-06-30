Afganistan'da 10 yıldır kızına tecavüz eden babaya idam!

Afganistan’da 12 yaşından beri babasının tecavüzüne uğrayan ve bugün 20’li yaşlarında olan kadın hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme tarafından tecavüzcü baba idam cezasına çarptırıldı.

Afganistan’daki pek çok kadına umut olan bu olay, bundan 10 yıl önce bir babanın kızına tecavüz etmesiyle başladı. Tecavüzler sonucu babasından hamile kalan kadın, mahkemede delil olarak kullanabilmek için bebeği doğurma kararı aldı.

BBC Türkçe’de yer alan Kawoon Khamoosh’ün haberine göre; DNA testi sonucunda bebeğin babasının dedesi olduğunun tespit edilmesi üzerine tecavüzcü baba idam cezasına çarptırıldı. Ancak baba temyize gitti. Babasının idam edilmesinin de kaygılarını azaltmayacağını söyleyen genç kadın soruyor: "Çocuklarım babalarının kim olduğunu sorarsa ne diyeceğim?"

Kawoon Khamoosh imzasıyla BBC Türkçe’de yer alan haberin tam metni şöyle:

Afganistan'da 10 yıl süreyle tecavüz ettiği kızından iki çocuk sahibi olan bir adam, DNA testleri sonucunda suçlu bulunup idam cezasına çarptırıldı. Güvenlik kaygıları nedeniyle tecavüze uğrayan kadının adı açıklanmadı.

Afganistan'da kadına yönelik şiddet çok yaygın. Tecavüz ve cinsel tacize uğrayan kadınlar "ahlak dışı davrandıkları" gerekçesiyle sık sık hapse atılıyor.

20'li yaşlarda olan bu kadınla geçen yılki ilk duruşmada karşılaştım.

'Hem anne-kız hem kardeşiz'

Babasının yargılandığı dava, hâkimin DNA testi yapılmasını istemesi üzerine ertelenmişti.

Tecavüze uğradığı için hamileydi ve kucağında dört yaşındaki çocuğu vardı.

"Bu benim ve babamın kızı. Babam bana tecavüz ettikten sonra hamile kaldım. Şimdi hem anne-kız, hem de kız kardeşiz" dedi.

Bana, annesiyle birlikte oturduğu yoksul evde yaşadıklarını anlatıyor.

'Her baba kızını okşar'

Tecavüzler, 8 yıl İran'da kalan babasının dönmesiyle başlamış. O zaman 12 yaşındaymış.

"Babamın da beni, amcamın çocuklarını sevdiği gibi sevmesini umuyordum. Çünkü onca yıl baba sevgisinden mahrum kalmıştım. Gelir gelmez bana rahatsız edici şekilde dokunmaya başladı. Büyükanneme anlattım. Ama o beni suçladı. 'Her baba çocuğunu okşar' dedi" diye devam ediyor.

Sonra bir gece babası ona tecavüz etmiş. Anlatırken, "Çok korkmuştum. Bir odanın köşesine sinmiştim. Ne yapacağımı bilmiyordum" diyor.

Tecavüz 10 yıldan fazla sürmüş. Defalarca hamile kalmış, kürtaj yaptırmış. Babası sürekli, sonradan doğum kontrol hapı olduğunu öğrendiği ilaçlar veriyormuş.

En sonunda bir çocuk doğmuş:

"Yeniden hamile kalınca, bu sefer kürtaj yaptırmadım. Tecavüzü kanıtlamak için ondan yararlanacaktım. Çocuğum tek kanıtımdı." diyor.

Bir yıl kadar önce, annesinin yardımıyla tecavüzleri durdurmuş. Son kez geçen Temmuz'da saldırıya uğramış. Arife günü.

Sonra gidip babasının yaptıklarını, köyün ileri gelenlerine ve yerel polise anlatmışlar. Onlar da tekrar saldırıya uğrarsa, hemen bildirmesini istemiş.

O gece babası, karısını dışarı göndermiş. Annesi, tanık olarak getirdiği polis memurları ve diğer köylülerle eve dönmüş.

Ancak babasını mahkemeye çıkarmasına rağmen sorunları bitmemiş. Babası mahkemede suçlamaları reddetmiş.

Kızının başka erkeklerle ilişkiye girdiğini söylemiş. Mağdurken, suçlanan kişi durumuna düşmüş:

"Hakim bana, karnımdaki çocuğu neden öldürmediğimi sordu. O zaman çocuk başkasından olduğu için kürtaj yaptırdım diye suçlanacaktım. Çocuğu babamın suçunu kanıtlamak için doğurdum" diye anlatıyor.

Sonra yargıç DNA testi istemiş ve duruşma ertelenmiş.

Bu arada genç kadın, kendine destek toplamaya çalıştı: Afgan televizyonuna çıkıp yaşadıklarını anlattı. Kadın dernekleri onun için etkinlikler düzenlemeye başladı.

Afganistan'da DNA testi yaptırma imkânı yok. Testler başka ülkelerde yapılıyor.

Kadın örgütlerinin tüm desteğine rağmen testler bir yıl sürdü.

İkinci çocuğu bu sırada doğdu.

DNA testi için Afgan İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılık'tan bir ekip geldi.

Kendisinden, babasından ve çocuklarından kan ve tükürük örnekleri alındı. Bu örnekler Bagram üssünden ABD'ye gönderildi.

Avukatı Ruhulla, "Bu test sonuçları olmasaydı, müvekkilim suçlu bulunup cezalandırılabilirdi" diyor.

"Ideal Innovations" adlı Amerikan şirketinin ücretsiz yaptığı testler sonucu çocukların babasının, babası olduğu belirlendi. Baba idam cezasına çarptırıldı.

Ancak baba temyize gitti.

Şimdi genç kadın babası idam edilse bile kaygılı olduğunu söylüyor ve soruyor: "Çocuklarım babalarının kim olduğunu sorarsa ne diyeceğim?"