Babasının şikâyetiyle gözaltına alınıp serbest bırakılan IŞİD militanı, canlı bomba şüphesiyle aranıyor!

Adıyaman’da bir babanın ihbarı üzerine “IŞİD üyeliğinden” gözaltına alınan Hasan Çayır, mahkeme tarafından serbest bırakılınca ortadan kaybolarak terör örgütü IŞİD’e katıldı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, babanın ikinci uyarısı üzerine alarma geçen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Çayır’ın canlı bomba eylemlerinde yer alabileceği uyarısında bulundu.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nün 23 Mart 2016 tarihli yazısına göre Hasan Çayır’ın ortadan koybolması süreci şöyle gelişti:

Adayıman’da yaşayan Şükrü Çayır isimli yurttaş, 1988 Kahta doğumlu oğlu Hasan Çayır’ın 8 Şubat günü ortadan kaybolduğunu belirterek, Emniyet’e başvurdu. Hasan Çayır, 10 Şubat günü eve geri döndü. Baba Çayır, yeniden Emniyet’i aradı. “Silahlı terör örgütüne üye olma” şüphesi ile 10 Şubat tarihinde yakalanan Hasan Çayır, TEM Şube’de sorgulandı. Adıyaman Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 11 Şubat’ta adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Çayır, ortadan kayboldu. Yine Emniyet’in kapısını çalan baba Şükrü Çayır, 22 Mart’ta verdiği ifadede, “Oğlum adli kontrol kararından 3-4 gün sonra İstanbul’a gitmek üzere evden ayrıldı. Bir daha haber alamadım. Oğlum, IŞİD terör örgütünün fikir ve görüşlerini benimsiyor ve IŞİD terör örgütüne katılmak için gittiğini düşünüyorum” dedi.

Emniyet’te alarm

Adıyaman Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail İçen; Çayır’ın yakalanması amacıyla Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa ve Umum İl Emniyet Müdürlükleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’na yazı gönderdi. Çayır’ın yakalanması durumunda kendilerine bilgi verilmesi istenen yazıda, şu uyarı yapıldı: “Konu ile ilgili olarak kayıp şahıs müraacatı bulunan şahsın Suriye ülkesi çatışma bölgeleri ile irtibatlı gruplara katılmak için yurt dışına çıktığı/çıkabileceği değerlendirilmiş, şahsın Terör Nitelikli Kayıp Şahıs olarak arama kayıtlarına aldırılmış, ülkemizde son dönemde yaşanan olaylarda göz önünde bulundurulduğunda şahsın da bu tür eylemlerde yer alabileceği değerlendirildiğinden şahsın takibi önem arz etmektedir.”

"Hep aynı film"

Hasan Çayır’ın örgüte katılma süreci; 102 kişinin öldüğü Ankara saldırısını yapan Yunus Emre Alagöz, 34 kişinin öldüğü Suruç katliamına imza atan kardeşi Şeyh Abdurrahman Alagöz ile HDP’nin Diyarbakır mitingine bombayı bırakan Orhan Gönder’le neredeyse aynı oldu. Alagöz kardeşler ile Gönder, Hasan Çayır gibi Adıyamanlıydı. Üç canlı bomba, örgütle İslam Çayocağı’nda tanıştı. Üç ismin babası da polise başvurup, çocuklarını IŞİD’e katılabilir diye ihbar etti. Buna karşılık gözaltına alınan zanlılar, serbest kalınca IŞİD’e katıldı. Bu üç kişi de “Terör Nitelikli Kayıp Şahıs” olarak tüm yurtta aranırken, Türkiye’yi sarsan katliamlara imza attı.