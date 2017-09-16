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Babasının otomobille çarptığı minik Betül öldü

VEZİRKÖPRÜ(Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü İlçesi'nde 2

16 Eylül 2017 17:32

VEZİRKÖPRÜ(Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Vezirköprü İlçesi\'nde 2.5 yaşında Betül Berfin C., manevra yapan babasının kullandığı otomobilin çarpması sonucu öldü.
Olay, Samsun\'un Vezirköprü İlçesi Mezra Mahallesi\'nde dün akşam meydana geldi. 25 yaşındaki Nihat C., otomobiliyle manevra yaparken, evin önünde bulunan ve bir anda yola atladığı öne sürülen kızı Betül Berfin C.\'ye çarptı. Otomobilin altında kalan küçük kız, kaza yerinde öldü. Vezirköprü Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsi ardından Betül Berfin C.\'nin cenazesi bugün öğleleyin namazının ardındantoprağa verildi. Baba Nihat C. jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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