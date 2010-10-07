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BABASININ ÖLDÜĞÜ YERDE KAZA YAPTI MANİSA (A.A)

07 Ekim 2010 13:36

-BABASININ ÖLDÜĞÜ YERDE KAZA YAPTI MANİSA (A.A) - 07.10.2010 - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir genç, babasının iki yıl önce kaza geçirip öldüğü yerde kaza yaparak ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Saruhanlı Belediyesinde işçi olarak çalışan Fatih Çıman (27), 45 S 5933 plakalı motosikletiyle ilçenin kavşak noktasından çarşı merkezine doğru giderken, kanalizasyon kazısı nedeniyle trafiğe kapatılan yoldaki bariyer ve uyarı levhasına çarptı. Kazada motosikletten düşerek ağır yaralanan Çıman, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Öte yandan, Fatih Çıman'ın kendisi gibi Saruhanlı Belediyesinde çalışan babası Salih Çıman da (52) iki yıl önce aynı motosikletle bu kazanın meydana geldiği yerde kaldırıma çarpmış, başından aldığı darbe sonucu hayatını kaybetmişti.

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