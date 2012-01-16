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Dünya

Babasının öldüğü fabrikayı havaya uçurdu

Babası fabrikada meydana gelen bir kazada ölen kadın, kazanın meydana geldiği binayı havaya uçurdu...

16 Ocak 2012 02:00

T24 - Babası fabrikada meydana gelen bir kazada ölen kadın, kazanın meydana geldiği binayı havaya uçurdu.

41 yaşındaki Sarah Griffiths, İngiltere'nin Norfolk bölgesindeki hazır çorba fabrikası olarak kullanılan Campbell's Soup Tower binasını yıkmak amacıyla düzenlenen patlamaları tetikleyen düğmeye bastı. 

İki çocuk annesi olanm Griffiths, babası Micke Locke'u 1995 yılında kaybettti.

Locke daha önce Campbell's fabrikası olarak bilinen binada buhar kazanının patlaması sonucu yanarak öldü.

Griffiths, "Bina bana sürekli olarak babamı kaybetmemi hatırtlatıyordu. Bu benim için büyük bir olay ve yıkılması için bu şansın bana verilmesine çok memnun oldum" dedi.

Griffiths binayı havaya uçuran düğmeye basma hakkını yerel bir gazetede açılan yarışmada kazandı.

Griffiths, "Bu kadar çok sayıda insan arasından seçilmiş olmam beni onurlandırdı. Umarım herkes bunu yapmaya ne kadar ihtiyaç duyduğumu anlar" dedi.



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