Babasının mezar taşını dizide gördü; tazminat davası açtı

İrem Başaran, Star TV ekranlarına yayımlanan Fazilet Hanım ve Kılzarı dizisinde hayatını kaybeden babası Ceyhun Başaran'ın mezar taşının gösterildiğini iddia ederek manevi tazminat davası açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Avşar Film’in yapımcılığını üstlendiği, Star TV’de yayınlanan ‘Fazilet Hanım ve Kızları’ dizisinin 37’nci bölümünde birkaç mezar taşı kadraj içinde yer aldı. Taşlardan biri Moldova’da geçirdiği trafik kazasında ölen Trabya’daki Hayrola Cafe’nin ortaklarından Ceyhun Başaran’a aitti. Mezar taşı “Ruhlarına Fatiha” yazdığı için Ceyhun Başaran’ın ailesi tarafından yenisi yaptırılmış, bu mezar taşı ise imalatçının elinde kalmıştı.

Ceyhun Başaran Moldova’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Başaran, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalığını yapmıştı.

Ceyhun Başaran’ın kızı İrem Başaran diziden akrabalarının aramasıyla haberdar oldu. Dava dilekçesindeki iddialara göre İrem Başaran’a babasının mezar taşının görünmesi sonucu kaç para kazandığını bile soran oldu. İrem Başaran’ın avukatı İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, müvekkilinin bu olay karşısında manevi olarak zarar gördüğünü iddia etti ve dizinin yapımcısı Avşar Film’den 30 bin TL manevi tazminat istedi.