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Babasının kullandığı otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi

25 Ekim 2020 18:05

Kayseri’de evinin önünde oynarken babasının kullandığı otomobilin altında kalarak ağır yaralanan Can B. (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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