Babasının elektrik süpürgesi demiriyle dövdüğü minik Mertcan hayatını kaybetti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dersini yapamadığı için öz babası tarafından elektrik süpürgesinin demir borusuyla dövülerek komalık olan 6 yaşındaki Mertcan Y. 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

2 Ocak Çarşamba günü yaşanan olay sonrası, ağır yaralı olarak getirildiği hastanede cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve bir süre önce beyin ölümü gerçekleşen Mertcan, makineye bağlı olarak nefes alıyordu.

Bugün sabah saatlerinde doktorlar Mertcan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çocuğun annesi Gülistan Ö. olayla ilgili yaptığı açıklamada, eşinden 1,5 yıl önce şiddet gördüğü için boşandığını söyledi. Gülistan Ö., "Oğlumu ödevini yapamadığı için elektrik süpürgesinin demiriyle dövmüş. Doktorlar her şeye hazırlıklı olmamızı söylediler. Eski eşimden şikayetçi oldum" demişti.



Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.