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Babasının dilendirdiği Suriyeli çocuklarda 340 lira bulundu

ŞANLIURFA, (DHA)- ÜLKELERİNDEN kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen Suriyeli ailenin dilendirdiği 4 çocuk, kent merkezindeki kavşaklarda 1 saat içerisinde 340 lira para topladı

08 Ocak 2018 15:13

ŞANLIURFA, (DHA)- ÜLKELERİNDEN kaçarak Şanlıurfa\'ya yerleşen Suriyeli ailenin dilendirdiği 4 çocuk, kent merkezindeki kavşaklarda 1 saat içerisinde 340 lira para topladı.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı\'na bağlı ekipler, kent merkezindeki kavşaklarda halkın dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Zabıta ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı\'ndaki kavşakta Suriye uyruklu 4 çocuğu dilencilik yaparken yakaladı. Suriyeli baba, Abdülaziz Hacı\'nın (37) da yakalandığı operasyonda, çocukların üzerinde 340 lira ile 3 cep telefonu bulundu. Paraya el koyan ekipler, çocuklarını dilendiren Suriyeli babayı da Arapça uyarıp, tekrarı halinde sınır dışı edileceklerini söyledi.

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