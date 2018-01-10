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Babasının arkadaşı tarafından tacize uğradığını iddia etti

M.A., 'cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi

10 Ocak 2018 11:22

İstanbul’da yaşayan 24 yaşındaki S.T., yılbaşı gecesi kaldığı Kınalıada’daki pansiyonda babasının arkadaşı M.A.’nın tecavüzüne uğradığını iddia ederek şikâyetçi oldu. M.A., ‘cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İstanbul Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran S.T. ifadesinde, yılbaşı gecesi restoranda yemek yedikten sonra kaldığı pansiyona gittiğini, gece odasına restoran sahibi M.A.’nın geldiğini ileri sürdü.

"Babamın arkadaşı"

Babasının arkadaşı olduğu için M.A.’yı tanıdığını anlatan S.T., kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini ve bekaretini kaybettiğini iddia etti. Büyük şok yaşadığını söyleyen genç kadın, psikolojisinin bozulduğunu da öne sürdü. Adada restoran ve pansiyon işleten M.A., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden M.A., “S.T.’yi önceden de tanıyorum. Birlikte oturup içki içtik, sohbet ettik. Görüntüler var” dedi. Yemek ve içkiden sonra S.T.’nin kendisini odasına çağırdığını iddia eden M.A., S.T.’nin isteğiyle ilişkiye girdiklerini savundu. Savcılıkta da ifadesini yineleyen M.A., ‘cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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