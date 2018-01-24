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Babasını tüfekle başından vurup öldürdü

DÜZİÇİ (Osmaniye) - OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, B

24 Ocak 2018 18:42

DÜZİÇİ (Osmaniye) - OSMANİYE\'nin Düziçi ilçesinde, B.C. (16), tartıştığı babası Mehmet Ali Ceren\'i  (38) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, ilçeye bağlı Kuşçu köyünde meydana geldi. B.C. ile babası Mehmet Ali Ceren arasında ailevi nedenlerle tartışma çıktı. Tartışma alevlen tartışma sırasında B.C. av tüfeğiyle babasının başına ateş etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği babanın öldüğü belirlendi.
Gözaltına alınan B.C. ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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