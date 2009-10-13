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Spor

Babasını toprağa verdi, annesi öldü

Beşiktaş'ın eski başkan adaylarından Nevzat Demir, önceki gün babasını toprağa verdikten sonra bugün de annesini kaybetti.

13 Ekim 2009 03:00

Beşiktaş'ın eski başkan adaylarından Nevzat Demir, önceki gün babasını toprağa verdikten sonra bugün de annesini kaybetti.

Beşiktaş Genel Kurul üyesi, eski başkan adayı, iş adamı Nevzat Demir, önceki gün babasını toprağa verdikten sonra ikinci acıyı da bugün yaşadı.

Bir süredir rahatsız bulunan annesi Fatma Demir sabaha karşı hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi Yeniköy Merkez Çarşı Camiinde kılınacak ikindi namazını müteakip Yeniköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze namazına Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, kulüp yönetim kurulu üyelerinin bazıları, Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Yurt Partisi Genel Başkanı Sadettin Tantan, Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Demir ailesi, yakınlarıyla, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Siyah beyazlı kulüp, iki gün arayla iki büyük acı yaşayan Demir için resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı.

Mesajda, "camiamızın değerli isimlerinden Nevzat Demir'in babasının kaybının hemen ardından, kıymetli annesi Fatma Demir'i de kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, Nevzat Demir'e, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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