-Babasını öldüren sanığa müebbet hapis SAKARYA (A.A) - 27.01.2012 - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 9 yıl önce av tüfeğiyle babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2003 yılında marul tarlasında babası İlyas K'yı (51) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Y.K. ile sanığın yakınları katıldı. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanık Y.K'nın başka kadınlarla olan ilişkisi ve borçları nedeniyle babasıyla arasının bozuk olduğunu savunarak, sanığın cinayetin ardından babasından kalan 13 parça arazinin büyük bölümünü, traktörü, minibüs ve kamyoneti sattığını kaydetti. Düzenli bir iş sahibi olmayan sanığın borçlarından kurtulmak ve babasının mal varlığına hakim olmak için cinayeti işlediğini öne süren cumhuriyet savcısı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık Y.K. ise babasını öldürmediğini ve öldüren kişinin bulunmasını da en çok kendisinin istediğini belirterek, beraatını istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Y.K'yı, babasını kasten öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önüne alan heyet, sanığın cezasını müebbet hapse çevirdi. -Davanın geçmişi- 2003 yılında Adapazarı'na bağlı Yeşilyurt köyünde sebze ticareti ile uğraşan İlyas K, traktöründe av tüfeğiyle öldürülmüştü. Savcılığın başlattığı soruşturmada herhangi bir delil bulunamamış, iki yıl önce jandarmaya gelen bir ihbarın ardından dosyayı yeniden inceleyen ekipler, baz istasyonu kayıtlarından Y.K'nın olay günü babasının yanında bulunduğunu ve yalan ifade verdiğini belirlemişti.