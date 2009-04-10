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Dünya

Babasını mahkemeye verdi

İngiltere'de babasının kazara arabayla çarpması yüzünden sakat kalan çocuk, babası aleyhine 9 milyon (21 milyon lira) sterlinlik dava açtı.

10 Nisan 2009 03:00

İngiltere'de babasının kazara arabayla çarpması yüzünden sakat kalan çocuk, babası aleyhine 9 milyon (21 milyon lira) sterlinlik dava açtı.

Daily Mail'in haberine göre, Callum Eriksson (9), babasının otomobiliyle kazara çarpması üzerine boynundan aşağı kötürüm kaldı.

Annesinin anlattığına göre, tatil için ailece bir çiftliğe gittiklerinde baba Patrick, sıkışık park yerinde çocuklarının ve karısının otomobile rahatlıkla binmelerini sağlamak için geri manevra yaparken, arabaya doğru koşan oğlu Callum'u görmeyip çarptı. Callum hastanede uzun süre tedavi gördü ve çift kazadan üç yıl sonra boşandı.

Kaza sırasında henüz çok küçük olduğu için olayı hatırlamayan ve zaman zaman annesine sakatlığının doğuştan olup olmadığını soran Callum, gerçeği öğrendiği zaman babasını görmek istemedi. Ancak Callum artık babasıyla cumartesi günleri görüşüyor.

Oğlu adına annesinin açtığı tazminat davasından gelecek para, sol elinden başka hiçbir yerini kımıldatamayan Callum için gereken özel cihazlara, bakıcılara ve uzmanlara harcanacak.

(AA)

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