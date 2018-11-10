Babasını istismarla suçlayan zihinsel engelli kız korumaya alındı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde, yüzde 70 zihinsel engelli olan 14 yaşındaki kız çocuğu T.H., kendisi gibi zihinsel engelli olan babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etmesi üzerine devlet korumasına alındı.

Yüzde 70 zihinsel engelli kız çocuğu T.H., okulundaki rehber öğretmenine, babasının cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Öğretmeninin durumu polise bildirmesi üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne bağlı psikologlar ile polis ekipleri, evine gittiği T.H.\'yi teslim alarak, İzmir\'de merkezdeki bir rehabilitasyon merkezine yerleştirdi. T.H., tedbir amaçlı devlet koruması alınırken, zihinsel engelli babaya bir işlem yapılmadığı öğrenildi. Cinsel istismarda bulunan babanın da zihinsel engelli olduğu belirtildi.